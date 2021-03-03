Клиенты Сбербанка диверсифицируют свой портфель

В 2020 году количество открытых в Сбербанке брокерских счетов выросло в 2,6 раза и превысило 3 млн. Хотя для многих клиентов Сбербанка инвестиции в ценные бумаги в новинку, по мере приобретения опыта их портфель становится всё более диверсифицированным, сообщают в пресс-службе Сбера.

В августе 2020 года Московская биржа запустила торговлю ценными бумагами иностранных компаний. Клиенты Сбербанка сразу же оценили возможность инвестировать в крупнейших зарубежных эмитентов, входящих в индекс S&P, в рублях: оборот по сделкам с иностранными ценными бумагами вырос почти в 10 раз.

Наиболее популярны у клиентов такие зарубежные эмитенты, как Apple, Pfizer, Boeing, Qualcomm Incorporated, Amazon, Facebook, AT&T, American Airlines Group и Advanced Micro Devices. Топ-3 акций в портфелях мужчин — Apple, Pfizer и Boeing; топ-3 акций у женщин выглядит похожим образом — Apple, Pfizer и Amazon. При этом мужчины в два раза чаще делают выбор в пользу иностранных ценных бумаг на Московской бирже, чем женщины.

Бумаги зарубежных эмитентов на Московской бирже наиболее популярны у инвесторов в возрасте 25–35 лет (3,9% от портфеля), 18–25 лет (3,6%) и 35–45 лет (2%). Как правило, такие инструменты клиенты Сбербанка покупают на брокерские счета: обороты по ним выросли в 10 раз, на ИИС — в 8 раз.

Чаще всего сделки с иностранными акциями совершают клиенты Московского, Северо-Западного, Уральского, Среднерусского и Юго-Западного банков Сбербанка. В целом же клиентам Сбербанка присущ «портфельный патриотизм»: на брокерских счетах зарубежные акции занимают долю в 14,64% (Мосбиржа и внебиржевой рынок) против доли российских акций в 19,74%, а на ИИС доля российских акций и вовсе составляет 55,79% (иностранные — всего 3,21%).

Московская биржа продолжает расширять список иностранных ценных бумаг: с 1 марта 2021 года к торгам допущены бумаги Berkshire Hathaway под управлением всемирно известного инвестора Уоррена Баффета, туристической компании Booking, фармацевтических гигантов Gilead Sciences, Moderna и Novartis, производителя техники Sony и других компаний.