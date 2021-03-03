Студенты ИГУ представили первые концепции развития Боковской набережной

Они предлагают построить международную трассу для биатлона, зону для выгула собак, «этнический квартал» и третий в России кордодром, сообщают в Корпорации развития Иркутской области.

Это только несколько идей, которые представили студенты Сибирско-Американского факультета менеджмента БМБШ ИГУ экспертному совету. Полмесяца 6 команд разрабатывали инвестиционные предложения по благоустройству Ленинского района.

Общая площадь прибрежной зоны протоки Боковская превышает сто гектаров.

Предполагается, что освоение этого района должно быть концептуальным и комплексным - с учетом интересов и потребностей в активном отдыхе разных групп горожан. Участвовать в разработке концепции также будут администрация Иркутска и Корпорация развития Иркутской области, которая взяла на себя функцию куратора проекта.

Проекты развития территории оценивали эксперты из администрации города Иркутска, Думы города, Иркутского государственного университета, проектных компаний, общественных организаций.

Завершенные инвестиционные проекты студенческие команды представят в мае.

О том, что студенты займутся разработкой проектов стало известно на сессии по разработке концепции инвестиционного развития Боковской протоки Ленинского района.

Как пояснил и.о. заместителя мэра Иван Фоминых – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Иван Фоминых, в течение трех месяцев будет работать «проектный офис» по разработке инвестпроекта. В последующем проект будет представлен на общественное обсуждение.