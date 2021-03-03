Особый противопожарный режим объявят в лесах Иркутской области с 10 апреля

На закупку лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделят 235,5 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В составе ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» организовано 17 авиаотделений. В мониторинге и тушении лесных пожаров планируется использовать 18 самолетов и семь вертолетов Ми-8.

Общая численность состава лесопожарных формирований – 1606 человек, 667 единиц техники и 10 343 штук снаряжения, инвентаря и средств связи. Кроме того, в рамках заключенных с арендаторами лесных участков соглашений возможно привлечение 2 753 человек, 1748 единиц техники и 15 584 штук снаряжения, инвентаря и средств связи. На 25 марта назначены масштабные командно-штабные учения, они пройдут на территории Качугского района.