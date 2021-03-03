Мацуев в сентябре планирует провести второй в 2021 году фестиваль «Звезды на Байкале»

Пианист, народный артист России Денис Мацуев планирует провести второй в 2021 году международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» в сентябре – в традиционное время, в которое мероприятие всегда проходило до пандемии, пишет ТАСС.

В сентябре 2020 года из-за ковидных ограничений фестиваль не состоялся и был перенесен. Его удалось организовать, когда в Иркутске сняли запрет на проведение концертов и спектаклей – 19-28 февраля 2021 года при загрузке залов не более чем на 50%.

«Очень жалко, что вторая половина зала пустовала, но это все равно лучше, чем ничего. До сих пор не верится, что этот фестиваль состоялся, и также не верится всему миру, который сидит на локдауне и смотрел наши небольшие зарисовки о жизни фестиваля. Я настолько воодушевлен, и в тот же момент грусть наступает, так как все пролетело незаметно, на одном дыхании. Хочется возвратиться, но сентябрь не за горами, мы уверены, что будет полная загрузка [залов]», – заявил Мацуев.