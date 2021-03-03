Промпроизводство Иркутской области снизилось на 2% в январе

Иркутскстат опубликовал экономические итоги Приангарья за январь 2021 года.

Падение произошло за счет добывающих предприятий, где объем сократился на 10,4%. В обрабатывающих производствах в целом объем вырос на 7,7%. В аграрном секторе выросло поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, одновременно сократилось наличие свиней и птицы.

На 2-3% больше, чем в январе 2020 г., получили молока и яиц, но скота и птицы на убой вырастили меньше на 2%. Большой рывок совершили строители, выполнив за месяц работ на сумму 18,7 млрд рублей, в 3,9 раза больше, чем в прошлогоднем январе. За месяц сдано под ключ 560 квартир (в январе 2020г. – 552). Общая площадь составила 39,9 тыс. кв. м, на 2,4% меньше января прошлого года. В оптовой торговле падение на 20%.

На потребительском рынке фиксируется спад. Товаров населению за месяц продали на сумму 33 млрд рублей, это на 2,2% меньше, чем в прошлогоднем январе. Сократилась продажа не только непродовольственных (на 3,6%), но и продовольственных товаров (на 0,7%). Оборот общественного питания – 1,2 млрд. рублей, к январю прошлого года снижение на 13,8%.

В январе населению оказано платных услуг на 9,4 млрд. рублей, 98,6% к январю 2020 г. За месяц в 2,8 раза выросла задолженность по заработной плате и к началу февраля превысила 23 млн рублей. Вновь возникли долги перед работниками обрабатывающих производств, в размере 14,9 млн рублей (почти две трети общей суммы долга).

За год (в январе текущего по сравнению с январем прошлого года) потребительские цены выросли в среднем на 5,4%, за январь – на 0,5%. Товары подорожали на 5,8%, услуги – на 4%. Бензин и газовое моторное топливо за год стало дороже на 5%, дизтопливо – менее чем на 1%. С декабря прошлого года бензин марки АИ-95 в Иркутске стал дороже на 1 руб. 66 коп, АИ-92 – на 96 коп. И это максимальный рост среди городов Сибири.