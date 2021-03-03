«Иркутская энергосбытовая компания» заняла третье место в списке самых клиентоориентированных

По результатам Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» «Иркутскэнергосбыт» стал одним из его призеров. За звание лучшей по итогам 2020 года в 5 конкурсных номинациях боролись 58 компаний из 64 регионов России.

«Иркутская энергосбытовая компания» заняла третье место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». Работа в этом направлении оценивалась по 11 параметрам: среднее число клиентов, приходящихся на 1 офис обслуживания, доля клиентов, зарегистрированных в электронном личном кабинете, доля обращений клиентов с использованием электронных сервисов, возможность оплаты услуг на сайте без регистрации, наличие/отсутствие мобильного приложения для клиентов, среднее время ожидания в очереди и приема при очном обслуживании, предельные сроки ответа на письменные/ электронные обращения и предоставления подписанного договора энергоснабжения.

В номинации: «Социально ответственная энергосбытовая компания» «Иркутскэнергосбыт» занял третье место. Всего было представлено 24 конкурсанта. Оценивались отчеты по разным направлениям: обучение и повышение квалификации, поддержка и адаптация персонала, охрана труда; конкурсы профессионального мастерства, спортивные, культурные, экологические мероприятия, благотворительная деятельность.

Ещё в одной номинации - «Энергосбытовой проект года», «Иркутскэнергосбыт» взял также 3 место с проектом «Повышение эффективности энергосбытовой деятельности». Комплекс цифровых и организационных решений позволил снизить долю клиентов в ожидании очереди более 15 минут при очном обслуживании с 15,4% до 2%; затраты на услуги по снятию показаний приборов учета уменьшены с 1801,01 тыс. руб./в год до 14,38 тыс. руб./в год. По условиям этой номинации, проект сбытовой компании должен быть связан с предоставлением основных/дополнительных услуг при полном или этапном завершении в 2020 году. Оцениваемые аспекты: актуальность, новизна/оригинальность применяемых технических (управленческих) решений, производственный/экономический/социальный эффект от реализации проекта. В этой номинации было заявлено 34 компании.

Организатором всероссийского конкурса традиционно выступает отраслевой интернет-портал «ЭнергоНьюс» http://energo-news.ru/archives/161515. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 16 регионов России, а также сотрудники редакции «ЭнергоНьюс».

Об «Иркутской энергосбытовой компании»

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 000 юридических и 1,42 млн физических лиц. Входит в компанию En+ Group.