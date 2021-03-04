Братчанка едва не лишилась квартиры из-за долга по ипотеке

Жительница г. Братска Иркутской области оплатила банковский долг по ипотеке после ареста квартиры, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Сумма долга перед кредитной организацией составила 720 тыс. рублей.

– Не желая лишаться своего имущества, женщина изыскала денежные средства и оплатила задолженность в полном объеме на следующий день после наложения ареста, – сообщила временно исполняющего обязанности начальника отдела Елена Тельнова.

Исполнительное производство окончено. Арест с имущества снят.