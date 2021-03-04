Ученые доказали связь COVID-19 с группой крови

Коронавирус SARS-CoV-2 буквально "притягивается" антигеном группы крови А (нам она больше известна как II группа) на респираторных клетках. Это значит, что люди с данной группой крови с большей вероятностью могут заболеть COVID-19, сообщает «Российская газета» со ссылкой на американских ученых из Brigham and Women's Hospital в Бостоне.

Ученые сфокусировались на белке на поверхности вируса под названием рецептор-связывающий домен (receptor binding domain, RBD), с помощью которого коронавирус прикрепляется к клеткам-хозяевам. Исследователи проверили, как RBD взаимодействует с респираторными клетками и эритроцитами в зависимости от группы крови. Оказалось, что этот белок явно предпочитает связь с антигеном группы крови А именно в респираторных клетках, то есть тех, что присутствуют в органах дыхания.

При этом эксперты подчеркивают: полученные данные не могут полностью описать или предсказать, как коронавирус повлияет на пациентов с различными группами крови. Более того, ничего не сообщается и возможном влиянии группы крови на степень тяжести заболевания.