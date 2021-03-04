Иркутятнка предстанет перед судом за хищение денег на лечение сбитой собаки

Следователи установили, что пользователь инстаграма обманом присвоила деньги, рассказав про выдуманную помощь животному, нуждающейся в операции.

В январе в полицию с заявлением о хищении ее денег обратилась девушка. Она рассказала, что ранее ее машина столкнулась с внезапно выбежавшей собакой. Помочь животному вызвался свидетель произошедшего, а автомобилистка оставила ему свои контакты, чтобы оказать необходимое содействие. В последующем с ней связалась незнакомка, заявила, что лечит собаку и потребовала возместить расходы. Выполнив требования собеседницы, девушка узнала, что собака находится у других людей и только ожидает операции, при этом никакие средства им не поступали.

В ходе расследования правоохранители установили, что 33–летняя местная жительница связалась в социальной сети с авторами публикации о сбитом в Ленинском округе Иркутска крупном псе. Выяснив, что собаку забрали волонтеры, она получила телефонный номер девушки-водителя. Назвав себя ветеринаром, занимающимся уходом за травмированным животным, она потребовала перевести деньги для процедур, по ее словам, уже оказанных клиникой и уговорила девушку-водителя перевести ей свыше 13 тысяч рублей.

По признакам преступления следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время переданы в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи за такое деяние предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Вместе с тем, волонтеры собрали деньги и провели требуемую операцию собаке, назвав ее Мишель. В настоящий момент животное восстанавливается и уже может ходить. Неравнодушные граждане разыскивают ее прежних хозяев.