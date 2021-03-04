Международный хоккейный матч на льду Байкала состоится в Большом Голоустном 8 марта

В мероприятии примут участие звезды отечественного хоккея Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости, сообщают в администрации области.

Местом проведения станет ледовая площадка рядом с пирсом ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в поселке Большое Голоустное Иркутской области.

Программа:

10.00 – 11.00 Открытие Международного хоккейного матча на льду озера Байкал (культурная программа, приветственные слова)

Открытие Международного хоккейного матча на льду озера Байкал (культурная программа, приветственные слова) 11.00 – 13.00 Проведение матча

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с мячом будет возобновлен в Иркутске 11-17 октября 2021 года. Матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, отмененные в марте-апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоятся в Иркутске 11-17 октября этого года.