В СберБанк Онлайн появился первый инструмент для ответственных инвестиций

Сбер Управление Активами вывел в мобильное приложение СберБанк Онлайн стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции». Это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции российских компаний, которые отвечают принципам ответственного инвестирования ESG.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Ответственное инвестирование набирает популярность по всему миру. Так, в 2020 году общемировые вложения частных инвесторов в ESG-фонды достигли своего пика: в августе стоимость активов таких фондов превысила 100 млрд долларов. В России этот тренд ещё только набирает обороты, но любой клиент СберБанк Онлайн уже имеет возможность внести свой вклад в улучшение экологии и снижение социального неравенства. Тем более что сделать это очень просто и выгодно — всего за пару кликов в смартфоне от 10 тысяч рублей без комиссий за «вход» и «выход».

С помощью стратегии клиенты могут вложиться в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, корпоративное управление), основанным на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Для стратегии рассчитаны три возможных сценария доходности*: позитивный, нейтральный и негативный. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +22,3% в рублях, позитивного +39,8%, а негативного +6,5%. Инвестирование осуществляется путём приобретения инвестиционных паёв ПИФ под управлением Сбер Управление Активами.

Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню СберБанк Онлайн нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать раздел «Стратегии доверительного управления».