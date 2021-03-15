Владимир Мау: "Вертолетные деньги" надули пузырь

Раздача "вертолетных денег" во время коронакризиса не дала желаемого эффекта, а только раздула инфляцию на потребительском и фондовом рынке. Такое мнение высказал в интервью «Российской газете» ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

– "Вертолетные деньги" – это термин, который был использован экономистами на основе проведенного Милтоном Фридманом тщательного изучения опыта Великой депрессии 1930-х годов. Речь шла о том, что при структурном кризисе, который проявляется в кризисе спроса и финансов, необходимо предоставлять экономике ликвидность. Проще говоря, давать больше денег. Считалось, что "вертолетные деньги" будут использованы получившими их экономическими агентами для увеличения спроса на потребление или инвестиции, – подчеркивает Владимир Мау.

Но нынешняя ситуация принципиально иная, чем в 1930-е или 2008-2009 годы, – экономический кризис начался с остановки предложения, уверен ректор РАНХиГС.

– В таких условиях "вертолетные деньги", если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции - потребительской и фондовой. И мы видим, что эмитированные в результате количественного смягчения (QE) деньги идут сейчас прежде всего в сбережения и в рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке.

По его мнению, раздать деньги недостаточно: ключевым с точки зрения стимулирования экономической активности является желание экономических агентов использовать эти деньги именно на текущее или инвестиционное потребление, а его, по всей видимости, пока нет в большинстве ведущих стран мира.