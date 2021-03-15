Туристический поезд до Байкала из Читы по маршруту КБЖД запустят с 1 мая

ИА «Чита.ру» со ссылкой на начальника ЗабЖД Александра Скачкова сообщило, что с 1 мая планируется запуск туристического поезда из Читы по маршруту Кругобайкальской железной дороги.

«Дата старта намечена на 1 мая. На первом этапе в поезде будет вагон-ресторан, два плацкартных, один купейный. Нужно будет ночь проехать, день быть на природе. Красоты там изумительные. Зимой можно будет брать с собой коньки. У нас определены места для остановок, где можно будет прогуляться по тоннелям и в музей попасть в порту Байкал у истока Ангары», — рассказал Скачков.

По его словам, сейчас решается вопрос по стоимости билетов – они должны быть доступны для забайкальцев.