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188 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 16 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 188 человек.

Выздоровели за день 204 человека, скончались непосредственно от вируса – 8 человек, от заболеваний не связных с вирусом – 1.

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 59 111 людей.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области, полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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