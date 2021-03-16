Налогообложение доходов по вкладам и банковским счетам: разъяснения Банка «Приморье»

Поправки в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения доходов по вкладам и банковским счетам вступили в силу в России в начале года.

Размер налоговой ставки составляет 13%, как НДФЛ, под уплату налога подпадают счета, на которые начисляется процентный доход (вклады, текущие, карточные). Исключение — рублевые счета, процентная ставка по которым в течение всего года не превышала 1% годовых, в том числе эскроу-счета .

Важно помнить, что налогом облагается совокупный доход клиента, то есть, полученные клиентом проценты по всем вкладам и счетам, при этом с суммы, размещенной на счете, налог не взимается. Начисленный налог не зависит от размещенной суммы, только лишь от суммы процентов, которая будет выплачена клиенту.

Законодательно предусмотрен необлагаемый налогом процентный доход, который рассчитывается по формуле: 1 000 000 руб. умножить на ключевую процентную ставку ЦБ РФ, действующую на 1 января расчетного года. Ключевая ставка публикуется на главной странице сайте ЦБ РФ www.cbr.ru, на 01.01.2021 составляет 4,25%, т. е. размер необлагаемого дохода за 2021 год равен 42 500 руб.

Таким образом, если сумма полученного клиентом процентного дохода за год меньше или равна этой сумме, налог он не платит. Если больше, то клиент уплатит налог с суммы полученного дохода за вычетом необлагаемой суммы.

Механизм взимания налога с 2021 года будет такой: банк выплатит клиенту всю сумму процентов и затем сообщит о доходах клиента в ИФНС. Инспекция сведет воедино информацию из всех банков, в которых клиент получил доход, и посчитает сумму налога. Далее клиенту придет уведомление, которое нужно оплатить самостоятельно, как это происходит сейчас, к примеру, с налогом на недвижимость и транспорт.

Банки обязаны представлять сведения о доходах, полученных клиентами, в налоговый орган не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, если речь про налог на проценты по вкладам за 2021 год, то отчитываются по ним банки до 1 февраля 2022 года. Заплатить нужно до 1 декабря 2022 года.

Проценты по валютным счетам для расчета налога пересчитываются в рубли по официальному обменному курсу Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода.