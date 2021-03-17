Иркутским предпринимателям предоставят субсидии

Заявки принимаются до 9 апреля 2021 года, сообщают в мэрии Иркутска.

Субсидии предоставляются на возмещение понесенных за предшествующий календарный год затрат:

оплата процентов по кредитам;

приобретение нового производственного оборудования и (или) передача комплекса исключительных прав;

оплата арендных платежей;

оплата коммунальных услуг или договоров технологического присоединения к инженерной инфраструктуре.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, Отдел поддержки предпринимательства управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска. Тел. для справок: 52-02-87, 52-02-88. Е-mail: opp@admirk.ru