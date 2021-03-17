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Иркутским предпринимателям предоставят субсидии

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Заявки принимаются до 9 апреля 2021 года, сообщают в мэрии Иркутска.

Субсидии предоставляются на возмещение понесенных за предшествующий календарный год затрат:

  • оплата процентов по кредитам;
  • приобретение нового производственного оборудования и (или) передача комплекса исключительных прав;
  • оплата арендных платежей;
  • оплата коммунальных услуг или договоров технологического присоединения к инженерной инфраструктуре.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 36, Отдел поддержки предпринимательства управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска. Тел. для справок: 52-02-87, 52-02-88. Е-mail: opp@admirk.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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