Операция «Антикризис»

2020 год был непростым для российской экономики, в 2021-м эксперты банка «Открытие» прогнозируют относительно стабильную ситуацию на валютном рынке, рост российского ВВП и реальных доходов населения. Но в бизнесе ситуация до сих пор остается неоднородной: одни уже готовы к новому рывку, другие – еще не отошли от кризиса, рассказал на пресс-конференции управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Банки лучше прошли 2020 год, чем вся остальная экономика

По сравнению с 2014 годом, в 2020-м банковский сектор оказался более устойчивым к кризису, чем вся остальная экономика.

– Год был непростой, мы даже с некоторым пессимизмом закладывали наши показатели, но в результате банки прошли кризисный 2020 год лучше, чем вся остальная экономика. Так, если снижение входящих платежей в экономике в самое сложное время – в апреле-мае 2020-го – составило 10%, то снижение финансовых и страховых услуг составило всего лишь 0,3%, при этом платежи очень быстро восстановились. Всем финансовым структурам в прошлом году приходилось быстро адаптироваться к новым условиям. У нас в банке был не один и даже не два антикризисных плана, и вот сейчас, по итогам 2020 года, можно смело говорить, что антикризисные меры были эффективными, – отметил Владимир Чернышев.

Так, активы группы «Открытие» по итогам 2020 года выросли в 1,4 раза, ссуды клиентам – в 2,2 раза, капитал – в 3,4 раза, комиссионные и процентные доходы – в 1,8 раза, процентная маржа – в 1,9 раза.

Вырос банк и в Иркутской области. По итогам 2020 года кредитный портфель банка в регионе увеличился на 8% до 10,5 млрд рублей. Самые высокие темпы роста продемонстрировал портфель розничных кредитов – он вырос в 1,7 раз. За 2020 год банк выдал населению и бизнесу региона почти 4 тысячи кредитов общим объемом 9,6 млрд рублей. Розничное кредитование за год выросло на 16% – до 2,3 млрд рублей. При этом практически половину от этого объема составляют ипотечные выдачи – на них приходится 1,1 млрд рублей. Таким образом, объем ипотечных выдач за год вырос в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом. Портфель кредитов и гарантий малому и среднему бизнесу (МСБ) в Иркутской области увеличился за год на 7% и составил около 5 млрд рублей.

Управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Пресс-конференция банка "Открытие" в Иркутской области.

Фото: Лора Гулл.

Коронакризис прошел, но ситуация в бизнесе неоднородная

В период пандемии банк оперативно реагировал на запросы клиентов МСБ по предоставлению отсрочки и проведению реструктуризации кредитов.

– Переговоров по реструктуризации проводилось очень много, – подчеркнул Владимир Чернышев. – Рефинансировать клиента с просрочкой сложно, потому что для банка это новый кредит с резервами. Это невыгодно для банка. Поэтому я всех наших клиентов призывал: начались проблемы – приди, переговорим, мы поможем, всё решим, дадим отсрочку. Если подвести итог 2020-го, из всех антикризисных мер поддержки наиболее востребованными у клиентов оказались собственные программы банка по отсрочке платежей по кредитам.

По словам руководителя «Открытия» в Иркутской области, те клиенты банка, которые воспользовались соответствующие программами государственной поддержки, сейчас полностью соблюдают все условия и по условиям программ гасить кредиты им не придется.

– Финансовая грамотность выросла, это заметно. 2020 год взбодрил многих предпринимателей, которые начали правильно считать свои финансы, – отметил управляющий банком «Открытие» в регионе.

Оценивая текущую ситуацию в банках и бизнесе, Владимир Чернышев говорит, что она неоднородная.

– Есть компании, которые уже готовы брать кредиты на развитие новых направлений, а есть те, кто еще не отошёл от кризиса. Что касается банков, устойчивость их высока, был краткосрочный всплеск просрочки весной 2020-го, однако сейчас она стабильная и находится на нормальном уровне. Но отмена регуляторных послаблений может привести к временному замедлению роста банков, – резюмировал Владимир Чернышев.

Прогноз-2021: не глубоко упали – не сильно и вырастем

По мнению аналитиков «Открытие Research», 2021 год будет стабильным для российского экономики. Они прогнозируют укрепление российского рубля в первом квартале, а средние значения валют по итогам года, если не случится форс-мажорных обстоятельств, будут близки к текущим – 72,6 рубля за доллар, 83,9 рубля за евро. Они ожидают рост реальных доходов населения на 3,1%, рост ВВП на 2,8%.

– Спад российской экономики в 2020-м и падение ВВП были не столь значительными по сравнению с другими странами, – заметил Владимир Чернышев. – Почему это произошло? Благодаря нескольким факторам – низкой доле населения 65+, низкой доле МСБ в общей занятости и низкой доле услуг в структуре ВВП, высокому уровню развития IT-инфраструктуры.

По словам руководителя банка «Открытие» в Иркутской области, неглубокий спад ВВП России в 2020-м и рост в 2021-м не должны вводить в заблуждение, на долгосрочных графиках видно, что Россия пока проигрывает борьбу.

– Как ни печально, доля России в структуре мирового ВВП по сравнению с 1992 годом снизилась. Если тогда, в 90-х, наш вклад в мировую экономку составлял порядка 4%, то сейчас только 3,1%. Мы растем не так быстро, как надо. Например, за этот же период доля Китая выросла с 4 до 17%, а доля Индии – с 3,5% до 7,1%.

Не прогнозируют аналитики банка «Открытие» и резкого прорыва, и роста доходов Иркутской области.

– В 2020-2022 годах областной бюджет недополучит 52,2 млрд рублей, это соответствует примерно 11% за три года относительно доходной части действующего Закона о бюджете, который формировался до падения цен на нефть и коронавируса. Единственный путь покрытия дефицита – это трансферы из федерального центра. Мы прогнозируем, что докризисный уровень регионального бюджета будет достигнут только в 2022 году, – отметил Владимир Чернышев.

Тем не менее, небольшие позитивные сдвиги все же есть. Так, в рейтинге Doing Business, в котором оцениваются условия ведения бизнеса в 190 странах по 10 показателям, в 2019 году Россия заняла 28 место, поднявшись в три позиции по сравнению с прошлым годом. Рост наших позиций в рейтинге продолжается в течение последних 9 лет.

– По сути, это рейтинг легкости ведения бизнеса. Мы впереди Индии (63 место), Китая (31 место), но уступаем Казахстану (25 место). Безусловно, нам есть куда стремиться. Президент Владимир Путин поручил принять меры, направленные на существенное улучшение предпринимательства. Это действительно важно, – подчеркнул Владимир Чернышев.