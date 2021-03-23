Иркутская область стала первым регионом, где провели пожарные учения в этом году

Приангарье стало первым регионом в России, где в этом году провели комплексные пожарно-тактические учения. На них присутствовал заместитель главы Рослесхоза Александр Викторович Агафонов. Он высоко оценил итог тренировки, сообщил губернатор Игорь Кобзев.



– Взяли сценарий с худшим развитием ситуации. По легенде двое суток в районе горит лес на большой площади. Ветер резко меняется, территория возгорания растёт. В итоге огонь угрожает селу Анга. Разведкой с воздуха занимаются беспилотники. Первой на защиту села встает маневренная группа самого муниципального образования. Для поддержки десантируются пожарные и спецназ Росгвардии. В итоге пожар локализован. Селу больше ничего не угрожает, – прокомментировал учения глава региона.По словам Игоря Кобзева, необходимо до автоматизма довести процесс эвакуации населения, оказание помощи возможным пострадавшим и самое главное четкое взаимодействие всех сил. Кроме сотрудников МЧС и министерства лесного комплекса, к учениям присоединились специалисты медицины катастроф, ГИБДД, энергетики, казачество.