Рынки падают: доллар пробил 76, евро 90, ОФЗ в глубоком пике

Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль продолжил быстро снижаться, обновляя минимальные с начала февраля уровни в паре с долларом и трехнедельный минимум — в паре с евро, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.



– Основным негативом по-прежнему выступает ухудшение ситуации с пандемией в Европе, которое может перекинуться на другие регионы. Это ставит под угрозу скорое снятие ограничений, на которое ставили инвесторы, ожидавшие, что оно приведет к быстрому восстановлению экономики, – подчеркивают эксперты БКС.

Однако главной причиной столь стремительного ослабления рубля выступает санкционная неопределенность. Ранее американские власти заявляли о планах обнародовать на этой неделе новые антироссийские меры.

Российский долговой рынок ускорил и без того быстрое нисходящее движение, что оказывает дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI снижается десятую сессию подряд, вновь переписав двенадцатимесячный минимум.

Даже при стабилизации внешнего фона рубль способен продолжить снижение из-за неопределенности с размером потенциального ущерба от еще необъявленных санкций, считают специалисты.

– Она сама по себе уже наносит определенный вред рыночной и финансово-экономической стабильности, хотя пока эффект имеет краткосрочный и по большей части эмоциональный характер, – говорят эксперты БКС.



Нестабильность мировых рынков, а также ухудшение ситуации с пандемией в Европе все-таки спровоцировали еще одну волну распродаж на нефтяном рынке. Дополнительное давление на все сырьевые товары оказывает активный рост доллара.

– Что касается технической картины, пара USD/RUB быстро преодолела область сопротивления 74,84–75,08, и вскоре оказалась недалеко от более серьезного технического препятствия 76,5–76,7. После данного импульса котировки существенно скорректировались. Тем не менее до закрытия часовой свечки под промежуточной поддержкой 75,23 более вероятно, что мы увидим атаку на четырехмесячную вершину, – подчеркивают эксперты.

