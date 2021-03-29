ВТБ Капитал Инвестиции фиксируют рекордные обороты по сделкам на финансовых рынках

ВТБ Капитал Инвестиции фиксируют новые рекорды в объемах торгов на финансовых рынках. Дневной оборот клиентов в торговых системах ВТБ превысил 200 млрд руб. Цифра выросла в 6 раз с начала 2020 г. Основная доля пришлась на срочный рынок — более 100 млрд рублей, операции с валютой превысили 30 млрд руб. в день. Клиенты сегодня совершают 1 млн сделок за сутки. Это в 4 раза выше показателя начала 2020 г.

Отмечается продолжение роста интереса населения к финансовым рынкам. В январе-феврале 2021 года ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов на 5,5%. Только за два месяца клиенты вложили через ВТБ Капитал Инвестиции в инвестиционные продукты 189 млрд руб., причем из них 161 млрд руб. пришлось на физлиц. Объем средств под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достиг 3,6 трлн руб., из которых 2 трлн руб. — средства физических лиц, 1,6 трлн руб. — юридических.

За первые два месяца текущего года прирост клиентской базы составил более 160 тысяч клиентов, зарегистрировано около 200 тысяч счетов.

Показатели значительно превышают прошлогодние цифры: в январе-феврале 2020 года рост клиентской базы составил 76 тысяч человек, было зарегистрировано 111 тысяч новых счетов, рост активов физических лиц составил 82 млрд руб.

«Мы ждем дальнейшего серьезного роста рынка частных инвестиций в России и проникновения инвестиций в сбережения россиян. Доля таких вложений приближается к 20%, хотя еще полтора года назад показатель находился на отметке 13%. Несмотря на такой сильный рост, уровня насыщения мы еще не достигли. По нашим оценкам он находится на отметке 40%. Этот уровень, по нашим ожиданиям, будет достигнут в ближайшие три года, правда при условии сохранения текущей рыночной и регуляторной конъюнктуры. Следовательно, можно говорить о притоке еще 7-8 трлн рублей частных сбережений на рынок», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Большим стимулом к притоку инвестиций на финансовые рынки является развитие торговых систем. Количество клиентов, ежедневно использующих мобильное приложения ВТБ Мои Инвестиции, только с начала 2021 г. выросло на 19% и сегодня превышает 280 тысяч человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается более 820 тысяч сделок, обороты — стабильно выше 100 млрд руб в день. Ежемесячный оборот превышает 1,5 триллиона рублей.