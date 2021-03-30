Состоялась встреча участников первого этапа программы целевого обучения по IT-специальностям En+ Group

30 марта 2021 года - В технопарке ИРНИТУ состоялась встреча 120 участников первого этапа обучения «Академии IT» с представителями En+ Group в рамках официального открытия программы, сообщают в пресс-службе компании.

Все участники проекта - студенты второго и третьего курсов ИРНИТУ, получающих образование по IT-специальностям, прошли конкурсный отбор. Программу открыли первые лица ведущего мирового вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии En+ Group. Студенты общались с заместителем генерального директора по управлению персоналом En+ Group Натальей Альбрехт, руководителем энергетического бизнеса Михаилом Хардиковым, директором по информационным технологиям Андреем Фаерштейном, генеральным директором En+ Digital Александром Герасименко, а также генеральным директором ИркАЗа Евгением Рапацевичем.

Представители En+ Group обсудили со студентами ИРНИТУ перспективные профессии будущего, навыки, необходимые для работы на производстве , а также карьерные возможности для молодых специалистов. Студентов-выпускников особенно интересовали вопросы трудоустройства, корпоративные преимущества и условия работы на предприятиях En+ Group. Образовательная программа "Академия IT" - это часть кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил еще основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

Программа состоит из трех этапов, после каждого из которых участники должны будут пройти конкурсный отбор. Из 120 участников первого этапа только 50 будут допущены к дальнейшему обучению. Им предстоит в течение трёх месяцев решать кейсы и пройти специализированный образовательный курс. «Академия IT» также включает в себя прохождение стажировки на предприятиях En+ Group и трудоустройство в режиме удаленной работы на неполный рабочий день на четвертом курсе. В финал пройдут только 30 самых успешных студентов. После успешного прохождения программы выпускники будут гарантированно трудоустроены на предприятия энергетического и металлургического сегментов En+ Group.

Преподавателями программы являются ключевые сотрудники Института информационных технологий и анализа данных ИРНИТУ, специалисты энергетического и металлургического бизнесов En+ Group, а также сотрудники Microsoft и других крупных компаний.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ Group:

«Выявление талантов и подготовка высококвалифицированных кадров - стратегический приоритет Компании. Мы абсолютно уверены в успехе данной программы, ведь «Академия IT» - далеко не первый совместный проект En+ Group с ИРНИТУ. После окончания обучения мы получим уникальных IT-специалистов, чьи знания будут особенно востребованы в энергетике и металлургии. Именно таких специалистов мы будем рады видеть в рядах Группы».

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ:

«Сегодня знаковое событие - мы даем старт уникальному образовательному проекту «Академия IT». У нас общая важная миссия – подготовить IT профессионалов высокого уровня, способных решать нетипичные, нетривиальные задачи в интересах компаний En + Group и РУСАЛа. С одной стороны, это большое доверие со стороны бизнеса – вложиться своими ресурсами в общий проект, для университета большая ответственность – вырастить конкурентоспособных специалистов»