«Господдержка вывела АПК на мировой уровень»

Несмотря на пандемию, именно в 2020 году «Саянскому бройлеру» удалось построить хранилище и высокотехнологичные линии для подработки зерна и рапса. По мнению председателя совета директоров агрохолдинга Владислава Буханова, программы господдержки важны для АПК: если недавно они раскрыли внутренний потенциал сибирской земли, то в будущем позволят добиться для сельхозпродукции лучшего паритета цены, качества и покупательской способности.

Владислав Буханов, председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский бройлер».

Фото: Андрей Фёдоров.

Каким был прошлый год для вашей компании?

– Двадцатый год сейчас мы вспоминаем с улыбкой, потому что то, как нас пугали, и то, каким он получился в конечном итоге, – это две большие разницы. Апокалиптических сценариев не случилось – это хорошо. В целом год показал, что бизнес и люди готовы слышать друг друга. Это, безусловно, был сложный год для людей, которые потеряли работу, но, если говорить про агропромышленный комплекс, мы смогли выстоять и перейти в новые форматы работы. Мы видели, с одной стороны, как малый и средний бизнес, так называемая Horeca, теряет клиентов. C другой, люди стали больше готовить дома, их отношение к продуктам высочайшего качества и свежести позволило нам сохранить свои позиции. С точки зрения рентабельности, год для бизнеса, конечно, был сложным.

Как смотрите на 2021 год?

– С оптимизмом. Несмотря на валютные курсы и все сложности. Cегодня ведь такая ситуация у всех, во всем мире. Но мы уверенно смотрим в будущее, потому что производим в Приангарье продукты по конкурентным ценам и мировым технологиям.

Некоторые эксперты утверждают, что отрасль сельского хозяйства обласкана государством и, если бы не было господдержки, была бы совсем не та.

– По большому счету, мы не были обласканы до 2014 года. Просто в 2014-м мы научились смотреть на собственный рынок глазами потенциальных партнеров и участников. Перекрестное субсидирование, которое существует у зарубежных фермеров, многократно превышало господдержку в России, которая была до 2014 года. Наверное, правильнее вспомнить 2008 год, когда национальные проекты только заработали. Именно тогда отрасль АПК стала котироваться не как занятость населения, а как бизнес. Ведь в сельском хозяйстве, по мировым стандартам, должно быть занято не более пяти процентов населения, которое должно кормить свою страну. А в России проживало в сельской местности более 30 процентов! И вроде бы что-то производят для себя, что-то продают, такая самозанятость образца 2008-го. Но после 2014-го действительно всё изменилось.

Что именно?

– Государство сказало, что заходит в технологичные переделы: мало вырастить урожай, надо надлежащим образом его собрать, сохранить и довести до конечного потребителя, и вот тогда, в 2014-м, программы заработали.

Нам повезло, в 2008 году мы вошли в первую часть этой программы и смогли вложиться вместе с государством в высокотехнологичное хранение зерна в Куйтунском районе. Это стало точкой роста «Cаянского бройлера». Если смотреть урожай пшеницы по годам: то его мало, то много, а сейчас, благодаря собственным мощностям, мы можем этот объем сохранить. C 2014 года у нас пошли следующие госпрограммы, которые позволяли работать уже по смежным отраслям. Если птицеводство развивалось с 2008 года, то с 2016 года его активно стали догонять свиноводство и растениеводство.

Сейчас мы в регионе производим по конкурентным ценам белковые продукты высочайшего качества, я бы даже сказал, выше мирового уровня. Господдержка, я считаю, позволила нам раскрыть внутренние резервы, которые есть в землях Сибири.

Владислав Буханов, председатель совета директоров агрохолдинга «Саянский бройлер».

Фото: Андрей Фёдоров.

Теперь важно эти резервы сохранить?

– Да. Мы, кстати, совместно с Россельхозбанком запустили проект в 2020-м году и успешно его реализовали, это хранилище и подработка зерна и рапса. Когда коллеги из соседних территорий видят наши высокотехнологичные линии, все говорят, что сегодня это высший уровень хранения и подработки зерновых и зернобобовых. Это позволяет нам в течение года эффективно реализовать урожай по конкурентным ценам. Я уверен, что именно помощь государства помогла вывести отрасль АПК на мировой уровень с точки зрения ведения бизнеса, с точки зрения производительности. Как следствие, растет заработная плата у тех, кто в этой отрасли задействован.

Линии запущены, переработка налажена. В дальнейшем отрасль нуждается в господдержке?

– Если не будет господдержки, это скажется на ценах. Свой покупатель, конечно, найдётся на любую цену: и на дешевое, но не совсем качественное, и качественное, но дорогое. Я считаю, что позиция государства сейчас абсолютно правильная. Выведя отрасль АПК на достаточно высокий технологичный уровень, государство вправе требовать соблюдения паритета по качеству, себестоимости и покупательской способности. Нужна совместная работа бизнеса и государства.