Райффайзенбанк покажет обновления технологических продуктов на Open Demo Day

Open Demo Day — ежегодное открытое мероприятие, на котором команды Райффайзенбанка показывают новые разработки и обновления технологических продуктов. В этом году он пройдет уже в третий раз, свои проекты покажут семь команд из разных доменов: продуктов для розничных клиентов, малого и микро-бизнеса , корпоративно-инвестиционного блока, сопровождения бизнеса, автоматизации HR и клиентской поддержки.

«Мы сделали ставку на децентрализованную компанию, в которой можно быстро принимать решения и проверять гипотезы. Наши команды сами формируют план развития своих продуктов, предлагают новые решения и тестируют их. На Demo Day зрители первыми увидят новые реализации внутренних и клиентских сервисов, смогут пообщаться с командами и дать обратную связь. Это отличная возможность узнать, чем живет современный банк», — отметил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка.

Принцип Demo Day: никаких презентаций, только живые демо. Команды покажут обновления платежных механик в Р-Онлайн , интеграцию финансовых сервисов в контур SAP для корпоративных клиентов, процесс проведения исходящих платежей на собственной блокчейн-платформе банка R-Chain , пилотную версию чат-платформы банка и другие разработки. Откроет мероприятие вступительная речь председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина.