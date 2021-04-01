Новости

Райффайзенбанк покажет обновления технологических продуктов на Open Demo Day

Open Demo Day — ежегодное открытое мероприятие, на котором команды Райффайзенбанка показывают новые разработки и обновления технологических продуктов. В этом году он пройдет уже в третий раз, свои проекты покажут семь команд из разных доменов: продуктов для розничных клиентов, малого и микро-бизнесакорпоративно-инвестиционного блока, сопровождения бизнеса, автоматизации HR и клиентской поддержки.

«Мы сделали ставку на децентрализованную компанию, в которой можно быстро принимать решения и проверять гипотезы. Наши команды сами формируют план развития своих продуктов, предлагают новые решения и тестируют их. На Demo Day зрители первыми увидят новые реализации внутренних и клиентских сервисов, смогут пообщаться с командами и дать обратную связь. Это отличная возможность узнать, чем живет современный банк», — отметил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка.

Читайте также:

Райффайзенбанк бесплатно обучит студентов управлению рисками
1 апреля 2021
«Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат»: онлайн мастер-класс в Университете бизнеса Уралсиб
30 марта 2021

Принцип Demo Day: никаких презентаций, только живые демо. Команды покажут обновления платежных механик в Р-Онлайн, интеграцию финансовых сервисов в контур SAP для корпоративных клиентов, процесс проведения исходящих платежей на собственной блокчейн-платформе банка R-Chain, пилотную версию чат-платформы банка и другие разработки. Откроет мероприятие вступительная речь председателя правления Райффайзенбанка Сергея Монина.

Open Demo Day пройдет в онлайн-формате 7 апреля. Подробная информация и регистрация доступны на сайте: www.raiffeisen-digital.ru/demoday


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (143)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании