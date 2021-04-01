Райффайзенбанк покажет обновления технологических продуктов на Open Demo Day

Open Demo Day — ежегодное открытое мероприятие, на котором команды Райффайзенбанка показывают новые разработки и обновления технологических продуктов. В этом году он пройдет уже в третий раз, свои проекты покажут семь команд из разных доменов: продуктов для розничных клиентов, малого и
«Мы сделали ставку на децентрализованную компанию, в которой можно быстро принимать решения и проверять гипотезы. Наши команды сами формируют план развития своих продуктов, предлагают новые решения и тестируют их. На Demo Day зрители первыми увидят новые реализации внутренних и клиентских сервисов, смогут пообщаться с командами и дать обратную связь. Это отличная возможность узнать, чем живет современный банк», — отметил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка.
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Open Demo Day пройдет в