Альфа-Банк получил наивысший рейтинг Fitch среди частных российских банков

Международное рейтинговое агентство FitchRatings повысило долгосрочный кредитный рейтинг (IDRs) Альфа-Банка до уровня «BBВ-». Прогноз по рейтингам «Стабильный». Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший рейтинг инвестиционного уровня.

Во-первых, Fitch пересмотрело прогноз по оценке операционной среды в России с «Негативного» на «Стабильный». Во-вторых, рейтинг обеспечен сильной собственной кредитоспособностью банка. Агентство отмечает стабильное качество активов, адекватные запасы ликвидности и капитала и хорошие финансовые и операционные результаты банка по итогам непростого 2020 года.

По мнению Fitch, Альфа-Банк обладает хорошими возможностями для сохранения высоких показателей. Это отражено в «Стабильном» прогнозе рейтингового агентства.

«Высокий рейтинг Fitch — еще одно подтверждение того, что Альфа-Банк прекрасно справился с вызовами 2020 года и вышел сильнее, чем прежде. Мы первыми из российских частных банков получили высокий инвестиционный уровень рейтинга после изменения геополитического контекста в 2014 году. И это не случайно. В условиях коронакризиса Альфа-Банк опередил конкурентов и показал колоссальный прирост клиентской базы, на 2,5 млн новых розничных клиентов», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Вслед за повышением кредитного рейтинга Альфа-Банка был повышен кредитный рейтинг холдинговой компании ABH Financial Limited, а также рейтинги выпусков этих компаний.