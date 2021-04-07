Сеть АЗС «КрайсНефть» присоединилась к проекту Сбербанка «Топливное решение». Клиенты автозаправочных станций компании теперь могут использовать бизнес-карты, в том числе и как топливные карты: управлять заправкой своих транспортных средств, получать скидки от АЗС «КрайсНефть», а также получать отчетные документы и аналитику в личном кабинете.

Сервис доступен юридическим лицам – клиентам банка, независимо от их сферы деятельности. «Топливное решение» работает на базе IT-площадки, предоставленной Сбербанком, данный сервис организует систему контроля за расходом приобретенных ГСМ для служебного автотранспорта и позволяет организациям и компаниям стать участниками системы накопительных бонусов. Топливный функционал подключается к любой бизнес-карте Сбера, клиент может самостоятельно настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически получать комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

«Мы стремимся разрабатывать новые решения, которые будут работать на интересы наших клиентов: прибавляют комфорт в организацию бизнес-процессов, экономят денежные ресурсы, облегчают работу с документооборотом. «Топливное решение» - это именно решение, т.к. позволяет предприятиям, организациям, предпринимателям решать большое число рутинных задач. С этим сервисом у них больше нет необходимости в дополнительной топливной карте, не нужно следить за ее балансом и вовремя пополнять. Клиенты могут забыть о внесении на отдельный счет предоплаты за объем топлива и о том, что когда-то они вынуждены были собирать чеки. Достаточно подключить опцию к обычной карте, которая используется, и легко решать все задачи».

Пользователям сервиса при расчетах за ГСМ бизнес-картами Сбера доступны скидки на топливо, кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров, а также - кэш-бэк на любые покупки и возмещение НДС - 20%.

Перечень партнеров программы «Топливное решение» постоянно пополняется, в настоящее время в РФ их уже более тысячи. Компания «КрайсНефть» является одной из первых, кто стал партнером топливного сервиса Сбера в Иркутской области.

Андрей Минин, руководитель сети АЗС "КрайсНефть":

«Расход топлива для любой организации - существенная статья текущих расходов. И мы рады предложить теперь своим клиентам технологичное решение, которое позволит им еще более тщательно контролировать потребление ГСМ на своих предприятиях, соблюдение лимитов. Ну и, конечно, это еще и реальный источник экономии, ведь сервис для тех, кто рассчитывается за топливо на наших АЗС бизнес-картами Сбера, дает действительно хорошие бонусы и скидки».

Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать сеть проекта «Топливное решение», подключение к сервису возможно в офисах банка.Полный список партнеров и условия участия размещены на сайте.