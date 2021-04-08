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В Иркутской области коронавирус подтвержден у 63 тысяч человек

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 63 тысяч человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб на 8 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 163 человек.

Выздоровели за день 183 человека, скончались непосредственно от вируса – 8 человек.

Ранее стало известно, на портале Госуслуг запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке, сертификат в формате qr-кода будет привязан к сведениям загранпаспорта. Отметим, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще только формируются, в дальнейшем россияне смогут использовать сертификаты с портала Госуслуг для поездок за границу,  сообщили в Минцифры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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