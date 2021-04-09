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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снизился до 160

Общее число больных перешло отметку в 63 тыс.

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С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 63 226 человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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