Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области снизился до 160

Общее число больных перешло отметку в 63 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 9 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 160 человек.

Выздоровел за день 191 человек, скончались непосредственно от вируса – 8 человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 63 226 человека.