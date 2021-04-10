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Россия планирует ограничить авиасообщение с Турцией на месяц из-за коронавируса

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Оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает ограничение авиасообщения с Турцией на фоне вспышки заболеваемости в этой стране, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Проходит заседание участников оперштаба с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора. На повестке один вопрос – меры по ограничению завоза инфекции из Турции. Среди предлагаемых механизмов обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц», – цитирует издание источник и отмечает, что авиасообщение со Стамбулом частично планируется сохранить.

Предполагается, что ограничение на полеты не затронет грузовые и так называемые «вывозные» рейсы.

По данным на 9 апреля в Турции обнаружено 55,8 тысячи новых случаев заболевания – это самый высокий показатель за весь период пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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