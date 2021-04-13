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Иркутская область готова к «мусорной» реформе на 36%

Сводный индекс обеспеченности местами накопления отходов по всей зоне обслуживания равен 33%, сообщает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для более точного расчета показателей рейтинг был разделен на две части. Города и районы. 

Среди городов:  

  • лидером стал г. Усолье-Сибирское с показателем 89,64% готовности 
  • в конце списка оказался г.Тулун с показателем 39,52% готовности  

Среди районов: 

  • лидирует Усольский район с показателем 49,03% готовности 
  • замыкает список Усть-Удинский район с показателем 16,72% готовности 

В качестве основных показателей оценки были выбраны: 

  • Обеспеченность местами накопления отходов 
  • Уровень административной работы по подготовке к реформе 

– Данный рейтинг – это попытка ранжировать муниципалитеты по ряду показателей, отражающих не только уровень нормативно-правовой и организационной готовности, но и развитости контейнерной инфраструктуры. В ближайшее время мы планируем усовершенствовать методику расчета, добавить больше показателей, постараемся учесть все критерии, влияющие на создание инфраструктуры и сделаем подобные оценки регулярными. Региональный оператор открыт для диалога с органами муниципального самоуправления и готов пойти на встречу в сложившихся затруднительных ситуациях. Уже разработан ряд инициатив для улучшения ситуации. Так, например, одиноким маломобильным гражданам, проживающим в частном секторе, предоставляется услуга попакетного вывоза от дома. Также комбинированный способ сбора отходов введен в ряде муниципальных образований, в которых отсутствует возможность обустройства контейнерных площадок в соответствии с требованиями. Подобные рейтинги показывают, что только совместными усилиями можно достичь достойных результатов, – говорит генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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