ИАЦ «Альпари»: Россия максимально страхуется от международных санкций

Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству IRNA, сообщает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Если Иран войдет в ЕАЭС, об этом сейчас пишут достаточно много, то это станет важной геополитической победой России. Следом очень вероятно вступление в ЕАЭС Баку и даже Анкары. Азербайджан имеет все шансы стать не только нефтегазовой страной, но и важным логистическим центром. Неплохие шансы войти в ЕАЭС имеет и набирающий экономическую мощь Узбекистан.

Восточный блок Москва–Тегеран–Анкара – это кошмар западных геополитических стратегов. Суверенная экономика – это не только независимость от внешних кредиторов и импорта технологий, но и 250-300 млн потребителей. Для справки: население России – это 146 млн человек. Что касается отказа от доллара, то Россия в значительной степени перешла в торговле с Евросоюзом на евро, с Китаем – на евро и юань, со странами СНГ – на рубль.

Непосредственно с США Россия торгует мало. Хотя замещение в американском импорте венесуэльской нефти российской – большой успех. На этом Россия зарабатывает $30 млн в день. Доля американских государственных бондов в международных резервах России сейчас составляет менее 1%. Россия старается максимально обезопасить себя от международных санкций.