Улицу Верхняя Набережная в Иркутске заасфальтируют большими картами

Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов. Сейчас по улице Верхняя Набережная ведется ремонт большими картами, планируется заасфальтировать более 4000 квадратных метров полотна.

– По этому участку было много обращений от горожан в социальных сетях, в том числе и в личные аккаунты. Полностью поддерживаю мнение, что это одно из значимых городских пространств и на территории должен поддерживаться порядок. Из-за особенностей основания проезжей части ремонт асфальта здесь эффективен только большими картами. Поэтому ждали наступления стабильных положительных температур, чтобы приступить к работам, – рассказал Руслан Болотов. – Поставил задачу до первого мая восстановить дорожное полотно на основных улицах, нанести разметку.

По словам мэра, также в городе проводится ревизия участков дорог, которые ремонтировались в прошлые годы. Выявленные нарушения подрядчики будут устранять в рамках гарантийных обязательств за свой счет.