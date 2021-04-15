ФАС признало виновным «Аэропорт Усть-Кут» в нарушении закона о конкуренции

Иркутское УФАС России признало АО «Аэропорт Усть-Кут», занимающее доминирующее положение на рынке аэропортовых услуг в аэропорту г. Усть-Кута Иркутской области, нарушившим Закон о защите конкуренции.

ПАО «АэроБратск» обратилось в антимонопольный орган с заявлением по вопросу препятствования деятельности авиаперевозчиков в аэропорту г. Усть-Кута в связи с отказом в согласовании выполнения рейсов.

Начиная с августа 2020г., ПАО «АэроБратск» не имело возможности полноценно выполнять авиационное обслуживание заказчиков, поскольку АО «Аэропорт Усть-Кут» необоснованно отказывало в согласовании приема и выпуска воздушных судов. Кроме того, в связи с отсутствием на официальном сайте АО «Аэропорт Усть-Кут» информации о технической возможности аэропорта, ПАО «АэроБратск» было лишено возможности спланировать свои действия заранее.

Было установлено, что в августе-октябре 2020 г. АО «Аэропорт Усть-Кут проводились ремонтные работы перрона и магистральной рулежной дорожки, в связи с чем были введены ограничения по приему и выпуску всех типов воздушных судов. Прием и выпуск иных рейсов в период проведения ремонтных работ осуществлялся по предварительному согласованию с аэропортом при наличии возможности безопасного обслуживания воздушного судна.

– В августе, сентябре и октябре 2020 г. АО «Аэропорт Усть-Кут» отказало ПАО «АэроБратск» в выполнении полетов по заявкам компаний. В то же время АО «АК Ангара» во время проведения ремонтных работ также обращалось в АО «Аэропорт Усть-Кут» по вопросу согласования приема и выпуска воздушных судов в аэропорту г. Усть-Кута, и заявки были согласованы, – говорится в сообщении ФАС.

При этом АО «Аэропорт Усть-Кут» не представило в антимонопольную службу доводы, подтверждающие обоснованность отказов.

Комиссия Иркутского УФАС выдало» предписание, согласно которому АО «Аэропорт Усть-Кут должно прекратить злоупотребление доминирующим положением и устранить выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что губернатор Иркутской области и глава Росавиации потребовали разобраться с собственниками аэропорта Усть-Кута. Состояние терминала аэропорта, который находится с 1998 года в собственности авиакомпании «ЮтЭйр», удручающее. Необходимо строительство нового. Собственник должен обеспечить финансирование.

– В отношении аэропорта Усть-Кута надо срочно принимать решения, которые бы меняли имущественные отношения, которые возникли в конце 90-х годов. Владельцы аэропортов должны понимать социальную значимость этих объектов с учетом необходимости обеспечения транспортной доступности, вкладывать свои средства, а не сетовать на то, что аэропорты убыточны, – отметил глава Росавиации Александр Нерадько.