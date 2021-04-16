СберБанк снизил ставки по льготной ипотеке

При регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой в СберБанке составит от 5,75% годовых — снижение на 0,35 п. п. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составит от 6,05% годовых.

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

– Почти год прошёл с момента запуска ипотеки с господдержкой. За это время она показала свою эффективность — более 230 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья. При этом почти 90% всех сделок проводится в электронном виде. Программа позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации.

За год мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки — уверены, что многим россиянам это поможет приобрести жильё на выгодных условиях до массового завершения программы — 1 июля 2021 года.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.