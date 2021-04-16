Альфа-Банк вошел в число лучших банков мира по версии Forbes

Альфа-Банк вновь признан одним из лучших банков мира по версии американского делового журнала Forbes. В рейтинг World’s Best Banks 2021 вошли 450 банков из 28 стран мира, в том числе 15 из России. Альфа-Банк занял первое место среди крупных российских банков.

Рейтинг подготовлен совместно с исследовательской компанией Statista, которая опросила более 43 тысяч респондентов по всему миру и узнала, как строятся их отношения с банками. В ходе исследования оценивались удовлетворенность клиентов и ее ключевые атрибуты: доверие, условия работы, уровень обслуживания, цифровые услуги и качество финансовых консультаций.

«Важно, что эта оценка отражает мнения реальных людей, наших клиентов. Люди всегда выбирают банк, который для них удобен. Это и есть ключевое признание наших побед», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.