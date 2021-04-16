В Приангарье состоится IV Региональный Чемпионат «Абилимпикс»

Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля 2021 года в очном формате. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфёнов.

«Абилимпикс» – это международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов через проведение конкурсов профмастерства среди людей с ограниченными возможностями.

По сравнению с 2020 годом выросло количество компетенций, в которых будут соревноваться участники.

В прошлом году их было 16, а в нынешнем – 23-и в трех возрастных категориях. Студенты смогут показать свои профессиональные навыки в 16 компетенциях, для школьников предусмотрено пять, а для взрослых специалистов – две компетенции. Выбор их достаточно широк: от столярного дела до робототехники, от сварочных технологий до экономики и бухгалтерского учета, медицинский и социальный уход, веб-разработка, дошкольное воспитание, поварское и кондитерское дело.