На Портале DA Сбера за год заключено сделок на сумму 10 млрд рублей

На Портале DA Сбера за год заключено более 2,5 тысячи сделок на сумму 10 млрд рублей — прирост за год составил 30%, сообщают в пресс-службе Сбера.

Основная часть сделок (35%) совершается в сегменте жилой и коммерческой недвижимости (торговые, офисные и складские помещения), большую долю составляют сделки с промышленными и производственными комплексами, предприятиями (15%), в топ-3 также входят сделки с активами, относящимися к гостинично-ресторанному бизнесу.

Новые возможности сервиса были представлены на форуме «Цифровая трансформация взыскания», организованном Сбером. Но обновлённом Портале DA представлена новая механика поиска активов, более удобный интерфейс и навигация, работает чат для эффективных коммуникаций с продавцами. Кроме того, теперь на портале можно найти актив не только для покупки, но и для снятия в аренду.

— Сегодня на Портале DA представлено более восьми тысяч различных активов для бизнеса и физлиц на сумму свыше 200 млрд рублей. Это не только залоговые объекты Сбера, но и активы наших партнёров, число которых насчитывает уже более 1300 компаний. Среди них — коммерческие банки, отраслевые и лизинговые компании, госструкты, арбитражные управляющие, организаторы торгов. Объекты на Портале DA могут быть интересны самой широкой аудитории — от частных клиентов до крупных компаний. Например, индивидуальным предпринимателям на площадке доступно около четырёх тысяч позиций — это объекты стоимостью до 10 млн рублей, которые помогут развитию бизнеса, — Максим Дегтярёв, вице-президент Сбербанка, директор Департамента по работе с проблемными активами.

Портал DA (работает с 2018 году) — это универсальный инструмент для реализации активов и взаимодействия с инвесторами, на котором Сбер, а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам. Это маркетплейс для всех, кто желает купить или продать активы, а также, при необходимости, получить консультацию по процедуре банкротства. Клиентская база портала составляет более 46 тысяч активных пользователей. Ежемесячно на нём регистрируется около четырёх тысяч новых покупателей.

На Портале DA представлены коммерческая и жилая недвижимость, производственные предприятия, оборудование, сельхозактивы, земельные участки, автомобили и спецтехника. Для агентств недвижимости Портал DA является дополнительным инструментом для поиска объектов и покупателей на реализуемые активы при заключении агентского договора со Сбером. Для личных целей на сайте можно подобрать квартиру, машину, загородный участок. Реализация такого рода имущества организована в форме аукциона: покупатели подают заявки, и кто предложит наибольшую сумму, тот и сможет приобрести понравившийся объект.