Полиция Приангарья обвинила банду в незаконной рубке деревьев на 5 млн рублей

Региональная полиция передала в суд дело по факту нелегальной рубки леса в Чунском районе Иркутской области на 5 миллионов рублей, в преступлении участвовала банда, сообщается на сайте ГУ МВД России по Приангарью.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области

Предварительно установлено, что организатором преступной группировки стал местный житель, который занимался предпринимательством в лесной отрасли – рубкой лесных насаждений, их транспортировкой, частичной переработкой и вывозом.

«Однако, по версии следствия, с целью увеличения своих доходов организатор группы вместе с сообщниками осуществил незаконную вырубку деревьев на участке, где данная деятельность без соответствующей разрешительной документации была запрещена», – говорится в сообщении. Лес был вырублен в объеме 2 тысячи кубометров.

Преступники находятся под стражей. В местах их проживания, офисах, на базах было найдено и изъято оборудование для рубки леса – десять тракторов, семь грузовых автомобилей, три внедорожника, бульдозер и прицепная тяжеловозная техника. Кроме того, обнаружены бензопилы, радиостанции, мобильные телефоны, документация.

Предполагаемым участникам незаконной рубки грозит до семи лет лишения свободы по УК РФ.