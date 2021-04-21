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В Иркутской области до 2030 года планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья

Иркутская область заинтересована в развитии комплексных проектов индивидуального жилого строительства. Сейчас в регионе реализуют четыре таких проекта. На общей площади более 170 гектаров построят более 1,2 тысяч индивидуальных жилых домов. Они будут полностью обеспечены инфраструктурой и станут примером создания современных жилых посёлков. Два проекта вошли в программу «Стимул», которую реализует Минстрой. В её рамках будут выделены средства на строительство дорог и инженерных сетей к этим посёлкам. Об опыте региона в развитии индивидуального жилого строительства рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Москве во время круглого стола.

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– Индивидуальное жилое строительство очень востребовано в регионе, но люди хотят жить не просто в частных домах, а в современных посёлках с горячей водой, канализацией и хорошими дорогами. Мы стремимся удовлетворить эти запросы. Комплексная застройка территории – это лучший способ создать людям комфортные условия проживания. Федеральная поддержка позволит снизить стоимость квадратного метра жилья, – сказал Игорь Кобзев.

Уже сейчас объёмы индивидуального жилого строительства в Иркутской области превышают 60% от общего ввода жилья в эксплуатацию. В 2020 году в регионе было построено 645,2 тысяч квадратных метров такого жилья. Это почти в два раза превышает показатели 2017 года. До 2030 года планируется построить 6,9 млн квадратных метров индивидуального жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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