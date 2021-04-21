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Бизнес Приангарья сможет компенсировать затраты на транспортировку продукции

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Фонд развития промышленности Иркутской области дал старт для новой региональной программы «Проекты компенсации части затрат на транспортировку продукции».

В рамках данной программой производится компенсация части затрат заявителя на транспортировку произведенной продукции в целях реализации её за пределы Иркутской области в другие регионы Российской Федерации, а также в пределах Иркутской области с целью исполнения Государственного контракта.

С 20 апреля 2021 года начат прием заявок от компаний, соответствующих требованиям данной программы. Период приема заявлений и документов по программе – в течение 45 дней от установленной даты.

Также открыт прием заявок по второй ранее введенной действующей программе Фонда развития промышленности: «Проекты импортозамещения региона». Данная программа предоставляет возможность получить компенсацию части понесенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Фонд может компенсировать уплаченные проценты из расчета до 4% годовых по промышленным проектам, направленным на замещение ввоза продукции из других регионов РФ и импортозамещение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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