Путин объявил о новых инфраструктурных кредитах для регионов

Во время Послания Федеральному собранию 21 апреля Президент России Владимир Путин представил новый инвестиционный ресурс для развития регионов.

– Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов, – сообщил Владимир Путин.

Также Правительством России будет оказана помощь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

– Мы поддержим тех, кто берёт на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убеждён, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно, с отдачей его раскрыть, прежде всего нужно снизить бремя долговых обязательств, бремя долгов <…> Прошу Правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов. Летом детально обсудим их на заседании Государственного Совета и обязательно с учётом тех первоочередных решений, – отметил Владимир Путин.

Кроме того, он предложил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии.