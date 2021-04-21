Путин заявил об открытии 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах

Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию заявил о новых мерах развития образования: об открытии 45 тысяч новых бюджетных мест, большая часть из которых – в региональных вузах, введение доплат для кураторов групп в ссузах аналогично классным руководителям в школах и выделении 10 млрд рублей на капремонт и оснащение педагогических вузов.

– Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации, где нужны выпускники, – отметил Президент.

Глава государства отметил, что уже в этом году порядка 60% выпускников школ в 2021 году смогут поступить на бюджетные места в вузах.

Также в ближайшие два года государство дополнительно направит 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

