Иркутская область рассчитывает на реструктуризацию регионального госдолга, который составляет 29,7 млрд рублей

Необходимо снизить долговое бремя регионов, заявил Президент России на церемонии оглашения ежегодного Послания главы государства Федеральному Собранию. Президент поручил Правительству РФ до 1 июля текущего года подготовить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности субъектов Российской Федерации.

В частности, он предложил весь объем коммерческого долга субъекта федерации, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Также до 2029 года будут реструктуризированы бюджетные кредиты, взятые регионами в прошлом году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. До оглашения послания срок возврата таких кредитов предполагался до конца первого полугодия 2021 года.



– Реструктуризация бюджетных кредитов – для нас очень важная тема, потому что в прошлом году мы привлекли более восьми с половиной миллиардов рублей.

Эти средства были направлены на первоочередные социально значимые расходы, связанные с предотвращением распространения COVID-19, а также с ликвидацией федеральной ЧС в территориях области, пострадавших от наводнения в 2019 году. Если нам эти займы реструктуризируют до 2029 года, будем очень рады. Высвободившиеся средства, предназначавшиеся для погашения долга, также будут направлены на первоочередные задачи по развитию нашего региона, – прокомментировал эту часть Послания Президента Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В настоящее время общий объем государственного долга Иркутской области составляет 29,7 млрд рублей. В нем доля коммерческих займов – 8,7%. Сумма бюджетных кредитов – около 14,9 млрд рублей.