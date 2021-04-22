Что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

В России проходит массовая вакцинация от коронавируса. Многих волнуют вопросы, что можно делать после прививки, а что нежелательно, чтобы организм лучше перенес вакцинацию. Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али сформулировал основные правила, которые следует соблюдать после прививки:

не нужно расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные воспалительные реакции;

не ходите в первые сутки после укола в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты;

не рекомендуется заниматься спортом или подвергать организм иным физическим нагрузкам в первые сутки после вакцинации;

не рекомендуется употреблять алкоголь.

«Если вы соблюдали все рекомендации, описанные выше, а у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". В первые 24 часа лучше снизить физическую активность, а если чувствуете слабость, то взять выходной», - отмечает медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.