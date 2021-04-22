УК «Райффайзен Капитал» запустила робоэдвайзинг

Сервис робоэдвайзинга УК «Райффайзен Капитал» решает задачу подбора продуктов за счет машинного обучения, искусственного интеллекта и количественного анализа. Над запуском сервиса работала полноценная команда дата-саентистов и разработчиков. Сейчас робоэдвайзинг доступен клиентам «Райффайзен Капитал» в личном кабинете.
ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией Райффайзенбанка. По итогам 2020 года, общий объем средств под управлением компании составил 122 млрд руб. «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Услуга робоэдвайзинга не является услугой по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Услуги по управлению паевыми инвестиционными фондами оказываются ООО «УК «Райффайзен Капитал». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.2007 на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по тел.: + 7 (495) 745-52-10, по адресу: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28. Информация раскрывается на сайте по следующим адресам: www.raiffeisen-capital.ru, www.raiffeisencapital.ru, www.rcmru.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.
Номера и даты регистрации правил в ФСФР России: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Акции» — 0241–74050443 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Облигации» — 0242–74050284 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Дивидендные акции» — 0243–74050367 от 04.08.2004 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — США» — 0647–94120199 от 26.10.2006 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Потребительский сектор» — 0986–94131808 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Сырьевой сектор» — 0987–94132127 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Информационные технологии» — 0988–94131961 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Электроэнергетика» — 0981–94132044 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Мосбиржа голубые фишки» — 0983–94131725 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индустриальный» — 0984–94131889 от 20.09.2007 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Драгоценные металлы» — № 1953–94168467 от 27.10.2010 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Европа» — № 2063–94172606 от 22.02.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Развивающиеся рынки» — № 2075–94172523 от 03.03.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Золото» — № 2241 от 08.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Корпоративные облигации» — № 2260 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Фонд активного управления» — № 2261 от 29.11.2011 г.; ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Долговые рынки развитых стран» — № 2356 от 15.05.2012 г.