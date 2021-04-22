На Мосбирже начались торги ETF долларовых высокодоходных облигаций

22 апреля 2021 года на Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом (ETF – Exchange Traded Fund) на высокодоходные долларовые облигации под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Торговый код – FXFA.

Фонд следует индексу Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index. В составе активов фонда – долларовые облигации, имеющие рейтинг международных рейтинговых агентств от B+ до BBB−.

В состав фонда входят облигации ArcelorMittal, Ford, Kraft Foods, Time Warner и других компаний. Фонд доступен неквалифицированным инвесторам в рублях и долларах США.

Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи:

«FinEx выводит на Московскую биржу уже 16-й свой фонд и на сегодня предлагает клиентам наиболее диверсифицированную линейку ETF. Расширение линейки биржевых фондов отвечает интересам быстрорастущего класса розничных инвесторов, у которых появляется все больше возможностей для эффективных инвестиций через биржевую инфраструктуру».

Олег Янкелев, старший партнер FinEx Investment Management:

«С новым фондом у инвестора появляются отличные возможности по созданию или улучшению диверсифицированного портфеля с помощью ETF. На рынке достаточно давно существует запрос частных инвесторов на индексный фонд рынка долларовых облигаций, который предоставит возможность им получать привлекательный доход в валюте без специфических российских рисков. FXFA обеспечивает именно эту возможность за счет эффективного баланса риска и доходности составляющих его облигаций. Фонд хорошо дополняет существующую линейку фондов FinEx ETF. FinEx планирует дальнейшее расширение линейки биржевых фондов на Московской бирже в первой половине 2021 года, поэтому советую внимательно следить за нашими анонсами».

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 66 биржевых фондов: 48 БПИФов под управлением УК "Альфа-Капитал", УК "Атон-менеджмент", УК "БКС", АО ВТБ Капитал Управление активами, УК "Восток-Запад", УК "Газпромбанк – Управление активами", УК "ДОХОДЪ", УК "МКБ Инвестиции", УК "Открытие", УК "Райффайзен Капитал", ООО "РСХБ Управление Активами", УК "Сбер Управление Активами", УК "Система Капитал", УК "Тинькофф Капитал", УК "Финам Менеджмент" и 18 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки, покрывающие порядка 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы. За первый квартал 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 127 млрд рублей, чистый приток средств в биржевые фонды – 38,3 млрд рублей, совокупная стоимость чистых активов превысила 185 млрд рублей (2,5 млрд долларов США), сделки с биржевыми фондами в 2021 году заключали свыше 1,4 млн частных инвесторов.