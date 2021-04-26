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Иркутское диджитал-агентство Адикт завоевало три награды Tagline Awards

Tagline – это высшая российская награда за интерактивные проекты.

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– Если в прошлом году у нас было много наград за собственные проекты, то в этом награды получают наши клиенты. И это очень правильно, – пишут в телеграм-канале студии.

Бронзу Адикт получил в номинации лучший интерактивный брендинг за айдентику и сайт для сервиса поиска и создания мероприятий «Неафиша». Серебро – в номинации лучшее Social Media ритейл-компании за онлайн-квест и таргетированную рекламу по его продвижению для продовольственного ритейлера «Слата» и бронзу – в номинации лучшая онлайн-игра за игру для фонда +7 в поддержку движения #СПАСАЙАНЕБОЛТАЙ.

В Tagline Awards участвует большинство известных брендов и агентств, но каждый год остается пространство для новых имен. Награда вручается ежегодно за лучшие – инновационные, интересные и качественные – проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных агентств, продакшнов и inhouse-команд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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