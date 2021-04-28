Тренировочный центр для сборных России построят на Байкале

В селе Горячинск республики Бурятия планируют строительство тренировочного центра сборных команд России. Проект главе Минвостокразвития Алексею Чекункову презентовал министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

– Объект очень нужный, ценный: играет на силу и место, и география, и то, что у вас уже традиционно развита сфера спорта. Мы несомненно поддержим, – заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр спорта и молодежной политики Бурятии отметил, что на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов нет ни одной базы спортивной подготовки министерства спорта России. Все базы сконцентрированы в Южном, Северо-западном и Центральном федеральном округах.

– Последние 15 лет вектор проведения крупных соревнований действительно сместился в Юго-восточную Азию: Чемпионаты мира, Олимпийские игры проходят очень часто в Китае, Японии, Южной Корее. И для наших олимпийских команд такая база необходима. Сейчас, готовясь к участию в соревнованиях в Юго-восточной Азии, они самостоятельно находят места для тренировок, в том числе у нас, в Бурятии. Поэтому необходимость создания центра назрела, – отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



В состав центра войдут Центр летних видов спорта (стадион, футбольное поле, легкоатлетическое ядро), Центр зимних видов спорта (лыжная база и каток с искусственным льдом), универсальный комплекс с залами лечебной физической культуры, кабинетами релаксации, универсальный спортивный комплекс с залами единоборств, бокса, силовой подготовки, спортивных игр и настольного тенниса, легкоатлетический манеж, трансформируемый в лукодром, стадион для стрельбы из лука, бассейн, трассы для бега, ходьбы, велопрогулок, открытые спортивные площадки, общежития для спортсменов и персонала и другие объекты. Здесь смогут проводиться как учебно-тренировочные сборы, так и соревнования различного ранга и уровня.