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Детский центр отдыха наподобие «Артека» создадут на Байкале

Детский центр отдыха федерального уровня наподобие «Артека» и «Океана» создадут на Байкале, сообщается на сайте правительства Республики Бурятия.

«Мы дали свои весомые аргументы, почему этот объект должен появиться у нас в республике. В настоящее время федеральные детские центры расположены на западе или востоке – это «Артек» в Крыму и ВДЦ «Океан» во Владивостоке. И в середине нашей страны нет таких больших центров отдыха для детей. И я считаю, что уникальность нашего Байкала, отсутствие подобных учреждений на территориях Сибирского и Уральского федеральных округов обуславливают необходимость создания такого центра у нас», – сообщил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Данный проект включен в программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что центр адаптируют не только для отдыха, но и для образования – здесь будет действовать программа экологической направленности. Планируется, что в лагере смогут отдыхать не только дети из России, но и из других государств.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил усилить работу над реализацией этого проекта и выразил готовность оказать поддержку в его реализации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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