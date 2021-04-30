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В Иркутскую область доставят 58 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Очередная партия вакцины от COVID-19 поступит в Иркутскую область на следующей неделе. Об этом сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков.   

– На сегодняшний день в регион поступило 197 082 дозы препаратов. Сейчас мы ожидаем поступления 54 724 доз вакцины Гам-Ковид-Вак и 3240 доз ЭпиВакКорона. Партия будет незамедлительно отгружаться в муниципалитеты региона, – подчеркнул Яков Сандаков.  

По состоянию на 30 апреля 2021 года 1 компонентом вакцины привито 188613 человек, полный курс вакцинации получили 109 071 человек, в том числе старше 60 лет привиты 73 811 человек 1 компонентом и 42 468 человек получили полную вакцинацию.

Напомним, что в ТЦ Новый в Иркутске открылся пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать бесплатно и без предварительной записи, сообщают в мэрии Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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