РСХБ: налоговые изменения в 2021 году стимулировали инвесторов пересмотреть стратегии

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ и другие изменения налогообложения с января 2021 года не привели к фундаментальной перестройке поведения инвесторов, но простимулировали граждан, брокеров и управляющие компании пересмотреть стратегии инвестирования, а также заняться налоговым планированием, отмечают в Россельхозбанке.

С 1 января 2021 года вступило в силу сразу несколько изменений в налогообложении физических лиц. Меры стимулировали граждан, а также брокеров и управляющие компании пересмотреть свои стратегии инвестирования. Для нивелирования влияния налоговых изменений клиенты перераспределяют средства в активы с потенциально большей доходностью.

Если в 2019 году на брокерских счетах РСХБ 85% активов приходилось на консервативные инструменты – корпоративные облигации и ОФЗ, то уже в конце 2020 и 2021 годах их доля снизилась до 74%. Доля акций в 2020-2021 гг. увеличилась до 10% (с 7% в 2019 году). По мнению экспертов, такая тенденция сохранится.

«Клиенты РСХБ ранее предпочитали консервативный подход и в основном вкладывались в корпоративные облигации. Сегодня мы видим, что инвесторы стараются больше диверсифицировать портфель. Клиенты стремятся больше узнать о всех видах финансовых инструментов, и о том, как работает рынок. Основная тенденция – рост интереса к более рисковым и потенциально доходным акциям и облигациям второго эшелона», − начальник управления клиентских операций Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Герман Григорян.

С дохода по банковским вкладам теперь удерживается НДФЛ за исключением необлагаемого минимума. Он зависит от ставки ЦБ и в этом году составляет 42 500 руб. Купоны по всем облигациям тоже облагаются НДФЛ. Все доходы физического лица до 5 млн руб. облагаются по стандартной ставке 13%, часть дохода выше 5 млн руб. − по ставке 15%. При этом учитываются почти все виды доходов: заработная плата, проценты по вкладам, доход от сдачи имущества в аренду и др.

«Изменения в налогообложении также стимулировали инвесторов более детально заняться налоговым планированием и больше узнать о налоговых льготах. Дополнительное внимание получили льгота долгосрочного владения и оба типа вычетов по ИИС», − отмечает Григорян.

Из основных тенденций, ставших результатом налоговых изменений, также можно выделить: использование инвесторами вычета типа Б по ИИС, по доходу с которого не удерживается налог; использование вычета типа А по ИИС, которое позволяет вернуть НДФЛ, удерживаемый с доходов по банковским депозитам; интерес к долгосрочным инвестициям в акции для получения льготы долгосрочного владения, когда положительный финансовый результат от продажи ценных бумаг освобождается от уплаты НДФЛ в пределах установленной сделки; работа с ETF фондами, реинвестирующими купоны и дивиденды.